Des énigmes à résoudre et des anecdotes historiques à glaner pour retrouver le dessin volé, le long de ce parcours original et ludique, dans les rues du centre ancien d’Aix-en-Provence.

Guidé par un kit d’enquêteur fourni par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, à vous de résoudre les 18 énigmes de l’aventure tout en profitant d’un parcours original à travers la ville, ponctué d’anecdotes historiques.



➜ Kit disponible en français et en anglais

➜ Difficulté des énigmes : moyenne, pour ados/adultes (à partir de 9 ans).

➜ Durée : 2h15 à allure normale



⚠️ L’Office de Tourisme est fermé les dimanches et certains jours fériés, le kit d’enquêteur devra être récupéré la veille.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



