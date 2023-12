Cet évènement est passé Découverte de la ville en pouss pouss 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Début : 2023-12-22

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-31

Une valeur sûre pour admirer la ville en tête à tête, sans le moindre effort. Prenez place ! Votre chauffeur, un cycliste aguerri, s'occupe de tout..

Une valeur sûre pour admirer la ville en tête à tête, sans le moindre effort. Prenez place ! Votre chauffeur, un cycliste aguerri, s’occupe de tout.

Nous vous proposons une balade d’une heure au coeur de la ville ! Aucun monument ne vous échappera ! Nous agrémentons nos balades par des dégustations de produits régionaux. N’ayez crainte, notre cycliste est entraîné et se fera un plaisir de vous transporter.



Durant cette visite nous vous proposons d’apercevoir : la Rotonde, le cours Mirabeau, la place de la Mairie, le pavillon Vendôme, les Thermes Sextius, la cathédrale Saint-Sauveur, la place des Prêcheurs, le palais de Justice, l’église Saint-Jean-de-Malte, fontaine des Quatre Dauphins, la bibliothèque Les Méjanes, le Grand Théâtre de Provence, et Les Allées.



Capacité deux adultes + 1 enfant en bas âge (- de 10 ans, assis sur les genoux)



➜ Langue : français / anglais

➜ Durée : 1h15



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

