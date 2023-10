La grande crèche aixoise 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 9 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Au pied de la montagne sainte-Victoire, Aix est au cœur de la Provence. Le lieu 9 vous présente une crèche avec un paysage qui s’étend de la Cote d’Azur à la Camargue..

2023-12-09 08:30:00 fin : 2024-01-08 18:00:00. .

300 avenue Giuseppe Verdi BP 40160

Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the foot of Mont sainte-Victoire, Aix is at the heart of Provence. Le lieu 9 presents a crib with a landscape stretching from the Cote d’Azur to the Camargue.

A los pies del Mont sainte-Victoire, Aix está en el corazón de la Provenza. Place 9 presenta una cuna con un paisaje que se extiende desde la Costa Azul hasta la Camarga.

Am Fuße des Berges Sainte-Victoire liegt Aix im Herzen der Provence. Ort 9 präsentiert Ihnen eine Krippe mit einer Landschaft, die sich von der Cote d’Azur bis zur Camargue erstreckt.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence