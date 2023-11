La boutique de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence fête Noël 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En décembre, la boutique de l’Office de Tourisme installe un corner spécial Noël, composé d’une sélection de produits made in Provence, pour préparer vos cadeaux. Des dégustations, ateliers, démonstrations et dédicaces sont proposés..

2023-12-02 fin : 2023-12-16 . .

300 avenue Giuseppe Verdi BP 40160

Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In December, the Tourist Office boutique is setting up a special Christmas corner, with a selection of made-in-Provence products to help you prepare your gifts. Tastings, workshops, demonstrations and dedications are also on offer.

En diciembre, la tienda de la Oficina de Turismo habilita un rincón especial de Navidad, con una selección de productos made in Provence para ayudarle a preparar sus regalos. También se ofrecen degustaciones, talleres, demostraciones y firmas de libros.

Im Dezember richtet die Boutique des Fremdenverkehrsamtes eine spezielle Weihnachtsecke ein, die aus einer Auswahl an Produkten made in Provence besteht, um Ihre Geschenke vorzubereiten. Es werden Verkostungen, Workshops, Vorführungen und Autogrammstunden angeboten.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence