Exposition Sweet Dreams par Itchi 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’artiste parisien Itchi collectionne, fouille et découpe livres et revues d’époque pour créer des images colorées et joyeusement décalées. Ses compositions font les beaux jours des magazines de presse ou de grandes marques : du New York Times à Prada….

2023-11-18 08:30:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

300 avenue Giuseppe Verdi Galerie Lieu 9

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Parisian artist Itchi collects, rummages through and cuts up vintage books and magazines to create colorful, cheerfully offbeat images. His compositions grace the pages of magazines and major brands, from the New York Times to Prada?

El artista parisino Itchi colecciona, rebusca y recorta libros y revistas vintage para crear imágenes coloristas y alegremente excéntricas. Sus composiciones son la comidilla de revistas y grandes marcas: desde el New York Times a Prada?

Der Pariser Künstler Itchi sammelt, durchsucht und zerschneidet Bücher und Zeitschriften, um farbenfrohe und fröhlich schräge Bilder zu schaffen. Seine Kompositionen werden in Zeitschriften und für große Marken verwendet: von der New York Times bis hin zu Prada?

