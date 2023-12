Foire aux santons 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-17 10:00:00

fin : 2023-12-31 19:00:00

Depuis 1934, la Foire aux Santons d’Aix-en-Provence est un incontournable de la tradition calendale. Véritable vitrine du savoir-faire des santonniers, elle vous permet de découvrir leurs nouvelles créations et de débuter ou compléter votre crèche..

Le prédécesseur de la Foire aux Santons s’appelait le marché de la Sainte- Barbe. C’était le plus grand rassemblement annuel de la ville. Jean Baptiste Fouque et son fils Paul ont installé leur stand de Santons sur ce marché en décembre 1934 et ont été rejoints par d’autres santonniers au fil des ans. C’est ainsi qu’est née la célèbre Foire annuelle de Santons.

L’inauguration a lieu le 26 novembre à 10h à l’église Saint-Jean Baptiste du Faubourg, avec une messe des santonniers, et à 11h30 avec la bénédiction de la Foire aux Santons, au son des galoubets-tambourins et de chants provençaux, sur l’esplanade Cézanne.



// Les santonniers //

Fouque, Richard, Jouve, d’Aix-en-Provence.

Mayans, Cavasse Fery, de Venelles.

Guitton, de Meyreuil.

300 avenue Giuseppe Verdi BP 40106

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



