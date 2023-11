Visite d’Aix-en-Provence en petit train électrique 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Au départ du rond-point de la Rotonde, en bas du cours Mirabeau, embarquez pour une visite commentée d’environ 45 minutes et retracez l’histoire d’Aix-en-Provence, son patrimoine et sa culture..

2023-11-11 fin : 2023-12-17 . EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Devant la statue Cezanne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From the Rotonde roundabout, at the bottom of Cours Mirabeau, embark on a guided tour of about 45 minutes and retrace the history of Aix-en-Provence, its heritage and culture.

Partiendo de la rotonda de la Rotonde, al pie del Cours Mirabeau, embárquese en una visita guiada de unos 45 minutos y recorra la historia de Aix-en-Provence, su patrimonio y su cultura.

Gehen Sie vom Rond-Point de la Rotonde am unteren Ende des Cours Mirabeau aus an Bord einer etwa 45-minütigen kommentierten Tour und verfolgen Sie die Geschichte von Aix-en-Provence, sein Kulturerbe und seine Kultur.

