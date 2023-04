Paul Cezanne, vie et oeuvre 300 avenue Giuseppe Verdi, 12 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Laissez-vous conter Paul Cezanne depuis les bancs du collège Bourbon à la consécration du Salon d’automne de 1904. Retour sur l’évolution picturale du maître d’Aix..

2023-07-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-30 16:00:00. EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Listen to the story of Paul Cezanne from the Boubon School benches to his consecration at the Autumn Salon in 1904. A look back at the artistic development of the master from Aix.

Déjenos hablarle de Paul Cezanne, desde los bancos del Collège Bourbon hasta la consagración del Salón de Otoño de 1904. Una mirada a la evolución pictórica del maestro de Aix.

Lassen Sie sich von Paul Cezanne erzählen, von den Schulbänken des Collège Bourbon bis zu seinem Durchbruch im Herbstsalon von 1904. Rückblick auf die malerische Entwicklung des Meisters aus Aix.

