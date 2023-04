Aix-en-Provence, son histoire et ses incontournables – visite en anglais 300 avenue Giuseppe Verdi, 17 juin 2023, Aix-en-Provence.

Découvrez la richesse du patrimoine architectural, l’élégance des hôtels particuliers et ses monuments, témoignages de son prestigieux passé..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-09 . EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the elegance of the mansions and beauty of the architecture and monuments which epitomise its fascinating past.

Descubra la riqueza del patrimonio arquitectónico, la elegancia de las mansiones privadas y sus monumentos, testimonios de su prestigioso pasado.

Entdecken Sie das reiche architektonische Erbe, die Eleganz der Stadthäuser und ihre Denkmäler, die von ihrer glanzvollen Vergangenheit zeugen.

