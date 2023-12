Les essentiels du centre ancien 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 7 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-07 18:00:00

fin : 2023-08-30 19:00:00

L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence vous propose sa visite guidée en français : « Les Essentiels », marquée Tourisme et Handicap pour les 4 grandes familles de handicap..

L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence vous propose sa visite guidée en français : « Les Essentiels », marquée Tourisme et Handicap pour les 4 grandes familles de handicap.

Au fil des rues toujours animées, découvrez le patrimoine baroque d’Aix-en- Provence, ses hôtels particuliers, ses fontaines… D’une durée d’une heure, elle est ouverte à tous et est adaptée aux personnes à mobilité réduite.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h environ



Rendez vous 10 minutes avant le départ de la visite dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement doivent se présenter avec leur accompagnateur.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



– – -

Si vous souhaitez découvrir la ville en autonomie, l’Office de Tourisme facilite l’accès à la visite pour les personnes à besoins spécifiques et a développé des outils d’aide à la visite (vidéo visite en Langue des Signes Française et sous titrée, visite en audiodescription, visite confort pour tout public PMR, aide à la visite en « facile à comprendre ».

EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence