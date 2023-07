Les Vignobles au Pays de Cézanne 300 Avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 1 janvier 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette visite viticole est un incontournable ! Vous profiterez d’une vue imprenable avant d’en apprendre plus sur les vins, leurs cépages, leur terroir… et de les déguster !.

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

300 Avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This wine tour is a must-do! You will enjoy stunning views before going on to learn lots of facts about the wines, their grape varieties, their terroir… and tasting them!

¡Este tour del vino es una necesidad! Disfrutará de unas vistas impresionantes antes de aprender más sobre los vinos, sus variedades de uva, su terruño… ¡y degustarlos!

Diese Weintour ist ein absolutes Muss! Sie genießen einen atemberaubenden Ausblick, bevor Sie mehr über die Weine, ihre Rebsorten und ihr Terroir erfahren – und sie dann probieren!

Mise à jour le 2023-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille