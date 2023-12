Weekend « animations de Noël » 30 ZA Le devés Tulette, 16 décembre 2023, Tulette.

Tulette Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Vivez la magie de Noël en famille le 16 et 17 décembre au Comptoir de Mathilde de Tulette.

Au programme : photos avec le père Noël, atelier peinture sur chocolat et d’autres surprises et jeux en boutique !.

30 ZA Le devés

Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence