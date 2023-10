Villes en Scène > Concert « Pile ou face – Tête de chien » 30 Rue Waldeck-Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët, 17 octobre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Quintette a cappella contemporain pour chansons traditionnelles.

Les cinq chanteurs de Têtes de Chien vous invitent à un grand tirage au sort parmi la centaine de chansons de leur répertoire, toutes issues de la tradition orale française. Venez plongez vos mains innocentes dans des chapeaux pleins de chansons pour construire le spectacle en direct !

Vous serez émus par de tragiques complaintes, vous rirez de chansons cocasses, serez parfois choqués par de grivois refrains. Mais, Têtes de Chien saura aussi vous bercer de tendres couplets ou vous faire partager la frénésie rythmique de notre tradition.

Dans la simplicité et le dépouillement du chant a capella, les cinq chanteurs de Têtes de Chien expriment ce qu’ils sont : des hommes d’aujourd’hui, qui n’oublient pas leurs origines. Puisant dans un répertoire populaire et provincial, ils inventent leur propre manière de chanter, plus savante, plus urbaine. Une démarche de création militante qu’ils aiment partager avec le public.

Billetterie dans nos Bureaux d’Information Touristique et sur notre site de réservation en ligne : www.reservation.ot-montsaintmichel.com.

30 Rue Waldeck-Rousseau Salle Le Rex

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



Contemporary a cappella quintet for traditional songs.

The five singers of Têtes de Chien invite you to take part in a big draw from the hundred or so songs in their repertoire, all drawn from the French oral tradition. Dip your innocent hands into song-filled hats and build the show live!

You’ll be moved by tragic laments, laugh at comical songs, and sometimes shocked by saucy refrains. But Têtes de Chien will also lull you with tender verses or share with you the rhythmic frenzy of our tradition.

In the simplicity and simplicity of a capella singing, the five singers of Têtes de Chien express what they are: men of today, who have not forgotten their origins. Drawing on a popular, provincial repertoire, they invent their own, more learned, urban style of singing. A militant creative approach that they love to share with their audiences.

Quinteto contemporáneo a capella para canciones tradicionales.

Los cinco cantantes de Têtes de Chien te invitan a participar en un gran sorteo entre el centenar de canciones de su repertorio, todas ellas extraídas de la tradición oral francesa. Venga a sumergir sus inocentes manos en sombreros llenos de canciones para construir el espectáculo en directo

Se emocionará con los lamentos trágicos, se reirá con las canciones cómicas y, a veces, se escandalizará con los estribillos descarados. Pero Têtes de Chien también le arrullará con versos tiernos o compartirá el frenesí rítmico de nuestra tradición.

En la sencillez y simplicidad del canto a capella, los cinco cantantes de Têtes de Chien expresan lo que son: hombres de hoy, que no han olvidado sus orígenes. Partiendo de un repertorio popular y provinciano, inventan su propia forma de cantar, más sofisticada y urbana. Una creatividad militante que les encanta compartir con el público.

Zeitgenössisches A-cappella-Quintett für traditionelle Lieder.

Die fünf Sänger von Têtes de Chien laden Sie zu einer großen Verlosung unter den hundert Liedern ihres Repertoires ein, die alle aus der mündlichen französischen Tradition stammen. Kommen Sie und tauchen Sie Ihre unschuldigen Hände in Hüte voller Lieder, um die Show live zu bauen!

Sie werden von tragischen Klageliedern gerührt sein, über komische Lieder lachen und manchmal von unflätigen Refrains schockiert sein. Aber Têtes de Chien wird Sie auch mit zärtlichen Versen einlullen oder Sie an der rhythmischen Raserei unserer Tradition teilhaben lassen.

In der Einfachheit und Schlichtheit des A-cappella-Gesangs bringen die fünf Sänger von Têtes de Chien zum Ausdruck, was sie sind: Menschen von heute, die ihre Herkunft nicht vergessen. Sie schöpfen aus einem volkstümlichen und provinziellen Repertoire und erfinden ihre eigene Art zu singen, die gelehrter und urbaner ist. Sie teilen ihre Leidenschaft für die Musik gerne mit dem Publikum.

