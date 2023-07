JOURNEE DECOUVERTE DE LA TOPOGRAPHIE ET BALADE A CHEVAL 30 rue Thunimont village La Vôge-les-Bains, 23 juillet 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Envie de partir en randonnée, que ce soit à pied à cheval à vélo… mais le sens de l’orientation n’est pas votre fort? l’utilisation de la carte IGN reste floue ? la boussole n’indique que le Nord et vous vous demandez de quelle langue vient le mot azimut?

Nous vous proposons un stage topographie pour répondre à toutes vos interrogations et vous améliorer dans ce domaine avec de la théorie et de la pratique.

Après tous ces nouveaux apprentissages, nous irons nous détendre avec une petite virée à cheval tous ensemble en forêt ¿¿

Déjeuner compris

tous niveaux à cheval bienvenus. Tout public

Dimanche 2023-07-23 09:30:00 fin : 2023-07-23 16:00:00. 65 EUR.

30 rue Thunimont village Harsault

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Want to go hiking, whether on foot, on horseback or by bike… but you’re not very good at orienteering? You’re not sure how to use an IGN map? your compass only indicates north, and you’re wondering what language the word azimuth comes from?

We offer you a topography course to answer all your questions and improve your skills in this field, with theory and practice.

After all this new learning, we’ll relax with a horseback ride together in the forest ¿¿

Lunch included

all levels on horseback welcome

¿Quieres hacer senderismo, ya sea a pie, a caballo o en bicicleta… pero no se te da muy bien la orientación? ¿No sabes utilizar un mapa IGN? ¿tu brújula sólo señala el norte y te preguntas de qué idioma procede la palabra acimut?

Te proponemos un curso de topografía para resolver todas tus dudas y ayudarte a mejorar tus habilidades en este campo, con teoría y práctica.

Después de todo este nuevo aprendizaje, nos relajaremos con un pequeño paseo a caballo juntos por el bosque¿¿

Almuerzo incluido

todos los niveles a caballo bienvenidos

Sie haben Lust auf eine Wanderung, sei es zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad? Aber der Orientierungssinn ist nicht Ihre Stärke? Die Verwendung der IGN-Karte ist unklar? Der Kompass zeigt nur den Norden an und Sie fragen sich, aus welcher Sprache das Wort Azimut stammt?

Wir bieten Ihnen ein Topographiepraktikum an, um all Ihre Fragen zu beantworten und Sie in diesem Bereich mit Theorie und Praxis zu verbessern.

Nach all diesen neuen Erkenntnissen werden wir uns bei einem gemeinsamen Ausritt durch den Wald entspannen

Mittagessen inbegriffen

alle Reitniveaus willkommen

