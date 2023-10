Festival International des Nouvelles Expressions du Cinema d’Animation d’Angoulême 30 Rue Saint-Roch Angoulême, 19 octobre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Le FINECAA est le nouveau rendez-vous international des nouvelles expressions et des nouvelles technologies du cinéma d’animation !.

2023-10-19 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

30 Rue Saint-Roch Cinéma CGR

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



FINECAA is the new international meeting place for new expressions and new technologies in animation cinema!

FINECAA es el nuevo punto de encuentro internacional de las nuevas expresiones y tecnologías del cine de animación

FINECAA ist der neue internationale Treffpunkt für neue Ausdrucksformen und Technologien des Animationsfilms!

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême