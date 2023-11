2ème édition « Dictée – Les mots du vin » 30 Rue Saint Jean Geaune, 2 décembre 2023, Geaune.

Geaune,Landes

Au programme :

9h45 : café d’accueil

10h : top départ de la dictée

11h : visite guidée de la Cave

11h45 : vin d’honneur offert par les vignerons de Tursan.

12H30 : fin de l’activité

Inscription obligatoire au 05 58 44 50 01 (Médiathèque de Geaune) ou au 05 58 44 51 25 (Cave du Tursan).

Annulé si moins de 5 inscrits. Animaux non autorisés dans l’enceinte de la Cave coopérative..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

30 Rue Saint Jean

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Program:

9:45 am: welcome coffee

10am: start of the dictation

11am: guided tour of the winery

11:45am: wine reception hosted by the Tursan winemakers.

12.30 pm: end of the activity

Registration required on 05 58 44 50 01 (Médiathèque de Geaune) or 05 58 44 51 25 (Cave du Tursan).

Cancelled if less than 5 participants. Animals not allowed on the premises of the Cave coopérative.

Programa:

9.45 h: café de bienvenida

10h: inicio del dictado

11h: visita guiada a la bodega

11.45h: recepción de vino ofrecida por los viticultores de Tursan.

12.30h: fin de la actividad

Inscripción obligatoria en el 05 58 44 50 01 (Mediateca de Geaune) o en el 05 58 44 51 25 (Cave du Tursan).

Cancelada si se inscriben menos de 5 personas. No se admiten animales en el interior de la Cave coopérative.

Auf dem Programm stehen:

9.45 Uhr: Begrüßungskaffee

10 Uhr: Topstart des Diktats

11 Uhr: Führung durch den Weinkeller

11.45 Uhr: Ehrenwein, der von den Winzern von Tursan angeboten wird.

12H30: Ende der Aktivität

Anmeldung erforderlich unter 05 58 44 50 01 (Mediathek von Geaune) oder 05 58 44 51 25 (Weinkellerei Tursan).

Wird abgesagt, wenn sich weniger als 5 Personen anmelden. Tiere sind auf dem Gelände der Cave coopérative nicht erlaubt.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Mont-de-Marsan