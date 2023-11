La Cave du Tursan fête Noël 30 rue Saint-Jean Geaune, 15 novembre 2023, Geaune.

Geaune,Landes

La Cave du Tursan lance le top départ de ses offres de Noël. Venez découvrir une large gamme de cadeaux, compositions, caisses en bois, accessoires autour du vin et produits locaux. A cette occasion, une dégustation sera offerte de 16h à 18h autour de gourmandises du terroir. Sur inscription..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 18:00:00. .

30 rue Saint-Jean Cave des Vignerons du Tursan

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Cave du Tursan is launching its Christmas offers. Come and discover a wide range of gifts, compositions, wooden crates, wine accessories and local products. A wine tasting will be offered from 4 to 6 pm, featuring local delicacies. Registration required.

La Cave du Tursan lanza sus ofertas de Navidad. Venga a descubrir una amplia gama de regalos, composiciones, estuches de madera, accesorios para el vino y productos locales. Para celebrar la ocasión, de 16:00 a 18:00 se celebrará una degustación de delicias locales. Inscripción obligatoria.

Die Cave du Tursan startet den Topstart ihrer Weihnachtsangebote. Entdecken Sie eine große Auswahl an Geschenken, Arrangements, Holzkisten, Accessoires rund um den Wein und lokale Produkte. Bei dieser Gelegenheit wird von 16 bis 18 Uhr eine Verkostung mit Leckereien aus der Region angeboten. Auf Anmeldung.

