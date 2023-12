Déjeuner de Noël | Le Saint-Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac, 25 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 12:00:00

fin : 2023-12-25

Le restaurant le Saint Jacques vous propose un menu spécial pour le déjeuner du 25 décembre.

Au menu :

Crème de Panais,

Chips de lard et Truffe noire

Ou

Saumon fumé à chaud,

Sur galette de Kasha, nuage de Béarnaise

Cuisse d’oie de nos campagnes,

Garniture dans l’esprit d’un Tajine

Ou

Lotte Rossini

En cassolette de Tarbais

Craquant de Lait de Poule

(Chocolat blond, mousse aux éclats de noisettes et pistaches)

Ou

Kaki flambé,

Crème à la vanille et crumble de spéculoos.

EUR.

30 Rue Saint-James Le Saint-Jacques

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides