PROMO – 8 ème Festival Mondoclowns 30 rue Léopold Faye Marmande, 2 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

8ème Festival Mondoclowns, Festival mondial de clowns et excentriques de Marmande. (à partir de 3 ans)..

2023-11-02 fin : 2023-11-07 . EUR.

30 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



8th Mondoclowns Festival, Marmande’s world festival of clowns and eccentrics. (ages 3 and up).

8º Festival Mondoclowns, festival mundial de payasos y excéntricos de Marmande. (a partir de 3 años).

8. Mondoclowns Festival, Weltfestival der Clowns und Exzentriker in Marmande. (ab 3 Jahren).

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Val de Garonne