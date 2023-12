Foire aux disques et BD Fréquence Mutine 30 rue Jean-Marie Le Bris Brest, 11 février 2024, Brest.

Début : 2024-02-11 09:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Houlala, c’est déjà la 21ème édition de la foire aux disques et BD de Fréquence Mutine organisée à la Carène ! Toujours la même recette : des stands de disques et de BD, pro, semi-pro et particuliers, du fun, de la bonne humeur et surtout beaucoup de convivialité !

Ce rendez-vous est attendu par les plus petits et les plus grands, des diggers, des passionné.e.s, des amateurs de musique et de 9ème art, et des curieuses et curieux de tout poil ! Ce seront encore près de 200 mètres linéaires de stands et plusieurs dizaines de milliers de disques vinyles, cds et bds qui seront proposés à la vente durant toute la journée.

30 rue Jean-Marie Le Bris La Carène

Brest 29200 Finistère Bretagne



