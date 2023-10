Moi et Toi sous le même Toit 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire-de-Belfort Moi et Toi sous le même Toit 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort, 18 février 2024, Belfort. Belfort,Territoire de Belfort .

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . EUR.

30 Rue Jean de La Fontaine Théâtre de Marionnettes de Belfort

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-09-05 par COORDINATION BELFORT Détails Catégories d’Évènement: Belfort, Territoire-de-Belfort Autres Lieu 30 Rue Jean de La Fontaine Adresse 30 Rue Jean de La Fontaine Théâtre de Marionnettes de Belfort Ville Belfort Departement Territoire de Belfort Lieu Ville 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort latitude longitude 47.62262;6.85152

30 Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/