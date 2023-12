Spectacle musique et marionnettes : « Le voyage de Tao » 30 rue Henri Dunant Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Spectacle de musique et marionnettes , interactif et familial.



Venez nombreux accompagner Tao dans son voyage !!!



Tous les bénéfices seront reversés à l’association « Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté..

30 rue Henri Dunant MPT du Petit Charran

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Interactive puppet and music show for the whole family.



Come and join Tao on his journey!



All profits will be donated to the association « Un toit pour Esther », which helps families in difficulty.

Espectáculo familiar interactivo con música y marionetas.



Acompaña a Tao en su viaje



Toda la recaudación se destinará a la organización benéfica « Un toit pour Esther », que ayuda a familias con dificultades.

Musik- und Puppenspiel , interaktiv und familienfreundlich.



Kommen Sie zahlreich und begleiten Sie Tao auf seiner Reise!!!



Alle Gewinne gehen an den Verein « Un toit pour Esther », der Familien in Schwierigkeiten hilft.

