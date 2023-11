Concert du « Big Montplaisir Music » 30 rue Henri Dunant Valence, 16 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La MPT du Petit Charran organise un concert de Noël avec le « Big Montplaisir Music », big band valentinois d’une vingtaine de musiciens..

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

30 rue Henri Dunant MPT du Petit Charran

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The MPT du Petit Charran is organizing a Christmas concert with the « Big Montplaisir Music », a big band from Valence featuring some twenty musicians.

La MPT du Petit Charran organiza un concierto de Navidad con « Big Montplaisir Music », una big band de Valence con una veintena de músicos.

Die MPT du Petit Charran organisiert ein Weihnachtskonzert mit der « Big Montplaisir Music », einer Big Band aus Valence, die aus etwa 20 Musikern besteht.

Mise à jour le 2023-11-21 par Valence Romans Tourisme