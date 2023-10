Festival Rien de Neuf ! – Semaine européenne de la réduction des déchets 30 rue Henri Dunant Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Il s’agit d’un événement participatif, avec des ateliers, des échanges de pratique sur la réutilisation, la transformation ou des alternatives !.

2023-11-18 08:00:00 fin : 2023-11-18 19:00:00. .

30 rue Henri Dunant MPT du Petit Charran

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s a participatory event, with workshops, exchanges of practice on reuse, transformation or alternatives!

Se trata de un acto participativo, con talleres, intercambios de prácticas sobre reutilización, transformación y alternativas

Es handelt sich um eine partizipative Veranstaltung mit Workshops, Praxisaustausch über Wiederverwendung, Umwandlung oder Alternativen!

Mise à jour le 2023-10-26 par Valence Romans Tourisme