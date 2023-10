Concert caritatif 30 RUE HENRI DUNANT Valence, 14 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Soirée musicale festive avec concert guitare/voix pat KAD et ses amis sur des reprises des années 70 et 80

Buvette et petite restauration assurée..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 21:00:00. EUR.

30 RUE HENRI DUNANT MAISON POUR TOUS DU PETIT CHARRAN

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festive musical evening with a guitar/voice concert by KAD and friends, featuring covers from the 70s and 80s

Refreshments and snacks provided.

Velada musical festiva con un concierto de guitarra y voz a cargo de KAD y sus amigos, con versiones de éxitos de los años 70 y 80

Habrá refrescos y aperitivos.

Festlicher Musikabend mit Gitarren-/Gesangskonzert pat KAD und seine Freunde mit Coversongs aus den 70er und 80er Jahren

Getränke und kleine Snacks sind garantiert.

