Cinéma plein air : « Une vie de chat » 30 rue Henri Dunant Valence, 1 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Nous vous offrons l’occasion de vous détendre dans une ambiance chaleureuse et conviviale, agrémentée d’animations divertissantes. Vous aurez également le plaisir d’assister à la projection d’un film réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs..

2023-09-01 21:00:00 fin : 2023-09-01 23:30:00. .

30 rue Henri Dunant MPT du Petit Charran

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We offer you the chance to relax in a warm and friendly atmosphere, with entertaining activities. You will also have the pleasure of watching a film made by the children of the leisure center.

Le ofrecemos la posibilidad de relajarse en un ambiente cálido y acogedor, con mucho entretenimiento. También tendrá el placer de ver una película realizada por los niños en el centro de ocio.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einer warmen und freundlichen Atmosphäre zu entspannen, die durch unterhaltsame Animationen bereichert wird. Sie können auch einen Film sehen, der von den Kindern des Freizeitzentrums gedreht wurde.

