Séance cinéma familiale en plein-air : « Vice-Versa » 30 Rue Henri Dunant Valence, 16 juin 2023, Valence.

Nous vous proposons de vous détendre dans une ambiance conviviale et de plonger dans l’univers fascinant du film « Vice-Versa » . Retrouvez vos émotions d’enfance et laissez-vous emporter par les aventures passionnantes de nos personnages attachants !.

2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 23:30:00. .

30 Rue Henri Dunant MPT du Petit Charran

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We invite you to relax in a friendly atmosphere and immerse yourself in the fascinating world of the film « Vice-Versa ». Recapture your childhood emotions and let yourself be carried away by the exciting adventures of our endearing characters!

Te invitamos a relajarte en un ambiente acogedor y a sumergirte en el fascinante mundo de la película « Vice-Versa ». ¡Redescubre las emociones de tu infancia y déjate llevar por las emocionantes aventuras de nuestros entrañables personajes!

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einer freundlichen Atmosphäre zu entspannen und in die faszinierende Welt des Films « Vice-Versa » einzutauchen. Lassen Sie sich von den aufregenden Abenteuern unserer liebenswerten Charaktere mitreißen!

Mise à jour le 2023-06-06 par Valence Romans Tourisme