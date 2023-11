Marché aux puces et foire aux livres 30 rue Henri Debiez Nyons, 18 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Marché aux puces et foire aux livres au bénéfice de Amnesty International. Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023 de 10h à 17h au Centre Saint Vincent à Nyons.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

30 rue Henri Debiez Centre Saint Vincent

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market and book fair in aid of Amnesty International. Saturday 18th and Sunday 19th November 2023 from 10am to 5pm at the Centre Saint Vincent in Nyons

Mercadillo y feria del libro a beneficio de Amnistía Internacional. Sábado 18 y domingo 19 de noviembre de 2023 de 10.00 a 17.00 horas en el Centre Saint Vincent de Nyons

Floh- und Büchermarkt zu Gunsten von Amnesty International. Samstag, 18. und Sonntag, 19. November 2023 von 10 bis 17 Uhr im Centre Saint Vincent in Nyons

