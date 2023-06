Exposition : « Songe d’un jour d’été » de Philippe Mayaux 30 Rue Gabriel Péri Le Havre, 10 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Philippe Mayaux présente « Songe d’un jour d’été », une exposition personnelle qui invite à pénétrer dans un espace pictural peuplé de chimères et de créatures protéiformes. Le titre, référence à la célèbre pièce « Songe d’une nuit d’été », insiste sur la dimension diurne du rêve, l’univers dévoilé se jouant du célèbre texte de Shakespeare.

Point de Puck, de Lysander, Hermia ou Helena – héros de la pièce de théâtre – dans la cosmogonie de l’artiste, mais des bois, des arbres en guise de scène pour accueillir une dramaturgie picturale qui nous conduit aux confins d’un monde oscillant entre fantastique et féerie. Levons le voile sur cet univers nourri d’une culture littéraire appartenant au genre de la science-fiction (Lovecraft, Asimov), mais s’appuyant aussi sur des références mythologiques et classiques. Le peintre questionne dans ses œuvres l’histoire de l’art, l’histoire de nos civilisations, convoquant les cultures occidentales, orientales et asiatiques et faisant fusionner ces différents univers pour créer sa propre cosmogonie. Plongée mystique dans un monde disparu, errance dans une forêt enchantée, balade dans un monde fait d’ombres et de lumières, de mystères et de révélations, de tâches et de formes, « Songe d’un jour d’été » oscille entre le visible et l’invisible, repoussant les frontières et limites du regard. Sorte de tourbillon dans lequel le visiteur s’égare, l’expérience provoquée par la fréquentation du monde de Philippe Mayaux perturbe, déstabilise, révélant une civilisation perdue, un royaume peuplé de créatures aux silhouettes et visages mouvants. Ouvrant d’autres portes de la perception, l’exposition questionne l’œil et la fabrication des images, se joue des fractales. Fonds et formes fusionnent pour inventer de nouveaux espaces mentaux et physiques.

Vernissage le vendredi 9 juin à 18h30.

Exposition du 10 juin au 17 septembre 2023.

Entrée libre, du mardi au dimanche de 13h à 19h (ouvert les jours fériés, fermé le lundi)..

Vendredi 2023-06-10 à 13:00:00 ; fin : 2023-09-17 19:00:00. .

30 Rue Gabriel Péri Le Portique

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Philippe Mayaux presents « A Midsummer Night’s Dream », a solo exhibition inviting visitors to enter a pictorial space populated by chimeras and protean creatures. The title, a reference to the famous play « A Midsummer Night’s Dream », emphasizes the diurnal dimension of the dream, as the universe unveiled plays on Shakespeare’s famous text.

No Puck, Lysander, Hermia or Helena – the play’s heroes – in the artist’s cosmogony, but woods and trees as a stage for a pictorial dramaturgy that takes us to the edge of a world oscillating between fantasy and enchantment. Let’s lift the veil on this universe nourished by a literary culture belonging to the science-fiction genre (Lovecraft, Asimov), but also drawing on mythological and classical references. In his works, the painter questions the history of art, the history of our civilizations, summoning Western, Eastern and Asian cultures and fusing these different universes to create his own cosmogony. A mystical plunge into a vanished world, a wander through an enchanted forest, a stroll through a world of light and shadow, mystery and revelation, stains and shapes, « A Midsummer Night?s Dream » oscillates between the visible and the invisible, pushing back the boundaries and limits of the gaze. A kind of whirlpool in which visitors lose their way, the experience provoked by Philippe Mayaux?s world disturbs and destabilizes, revealing a lost civilization, a realm populated by creatures with shifting silhouettes and faces. Opening other doors of perception, the exhibition questions the eye and the making of images, playing with fractals. Backgrounds and forms merge to invent new mental and physical spaces.

Opening on Friday June 9 at 6.30pm.

Exhibition runs from June 10 to September 17, 2023.

Free admission, Tuesday to Sunday, 1pm to 7pm (open on public holidays, closed on Mondays).

Philippe Mayaux presenta « El sueño de una noche de verano », una exposición individual que invita al visitante a entrar en un espacio pictórico poblado de quimeras y criaturas proteicas. El título, una referencia a la famosa obra « El sueño de una noche de verano », subraya la dimensión diurna del sueño, con el universo revelado jugando con el famoso texto de Shakespeare.

No hay Puck, Lisandro, Hermia ni Helena -los héroes de la obra- en la cosmogonía del artista, pero los bosques y los árboles sirven de escenario a una dramaturgia pictórica que nos lleva al borde de un mundo que oscila entre la fantasía y el encantamiento. Levantemos el velo sobre este universo, alimentado por una cultura literaria perteneciente al género de la ciencia ficción (Lovecraft, Asimov), pero que también se nutre de referencias mitológicas y clásicas. En sus obras, el pintor cuestiona la historia del arte y la historia de nuestras civilizaciones, inspirándose en las culturas occidentales, orientales y asiáticas, y fusionando estos mundos diferentes para crear su propia cosmogonía. Inmersión mística en un mundo desaparecido, vagabundeo por un bosque encantado, paseo por un mundo de luces y sombras, misterio y revelación, manchas y formas, Sueño de una noche de verano oscila entre lo visible y lo invisible, traspasando las fronteras y los límites de la mirada. Una especie de remolino en el que el visitante se pierde, la experiencia provocada por el mundo de Philippe Mayaux perturba y desestabiliza, revelando una civilización perdida, un reino poblado por criaturas de siluetas y rostros cambiantes. Abriendo otras puertas a la percepción, la exposición cuestiona el ojo y la creación de imágenes, y juega con los fractales. Fondos y formas se funden para inventar nuevos espacios mentales y físicos.

Inauguración el viernes 9 de junio a las 18.30 horas.

Exposición del 10 de junio al 17 de septiembre de 2023.

Entrada gratuita, de martes a domingo, de 13.00 a 19.00 horas (festivos, lunes cerrado).

Philippe Mayaux präsentiert « Songe d’un jour d’été » (Sommernachtstraum), eine Einzelausstellung, die dazu einlädt, in einen von Chimären und proteiformen Kreaturen bevölkerten Bildraum einzutreten. Der Titel, eine Anspielung auf das berühmte Stück « Sommernachtstraum », betont die tageszeitliche Dimension des Traums, wobei das enthüllte Universum mit Shakespeares berühmtem Text spielt.

In der Kosmogonie des Künstlers gibt es keinen Puck, Lysander, Hermia oder Helena – die Helden des Theaterstücks -, sondern Wälder und Bäume als Bühne für eine malerische Dramaturgie, die uns an den Rand einer Welt führt, die zwischen Fantasy und Märchen schwankt. Diese Welt wird von einer literarischen Kultur genährt, die dem Science-Fiction-Genre angehört (Lovecraft, Asimov), aber auch auf mythologische und klassische Referenzen zurückgreift. Der Maler hinterfragt in seinen Werken die Kunstgeschichte und die Geschichte unserer Zivilisationen, indem er westliche, orientalische und asiatische Kulturen heranzieht und diese verschiedenen Welten zu seiner eigenen Kosmogonie verschmelzen lässt. Ein mystisches Eintauchen in eine verschwundene Welt, eine Wanderung durch einen Zauberwald, ein Spaziergang durch eine Welt aus Licht und Schatten, Geheimnissen und Offenbarungen, Flecken und Formen – « Ein Sommertagstraum » bewegt sich zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren und verschiebt die Grenzen und Begrenzungen des Blicks. Eine Art Strudel, in dem sich der Besucher verirrt, die Erfahrung, die durch den Umgang mit der Welt von Philippe Mayaux hervorgerufen wird, stört und destabilisiert und enthüllt eine verlorene Zivilisation, ein Reich, das von Kreaturen mit beweglichen Silhouetten und Gesichtern bevölkert wird. Die Ausstellung öffnet andere Türen der Wahrnehmung, stellt das Auge und die Herstellung von Bildern in Frage und spielt mit Fraktalen. Hintergründe und Formen verschmelzen, um neue mentale und physische Räume zu erfinden.

Vernissage am Freitag, den 9. Juni um 18:30 Uhr.

Ausstellung vom 10. Juni bis 17. September 2023.

Freier Eintritt, Dienstag bis Sonntag von 13 bis 19 Uhr (an Feiertagen geöffnet, montags geschlossen).

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche