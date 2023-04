Ateliers famille au Portique : Pop School 30 Rue Gabriel Péri, 15 avril 2023, Le Havre.

Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain, dès 3 ans. Une visite adaptée de l’exposition Emmanuelle Lainé, « Qui décide qui décide ? » , avec un.e médiateur.rice sera proposée aux participant.e.s.

Elle sera suivie d’un atelier artistique en lien avec le travail de l’artiste, où seront créés des objets vivants avec la technique du pop-up. Véritable transformation de papier, parents et enfants sont conviés à sublimer le quotidien de la maison, de l’école et de l’entreprise.

Prévoir une tenue salissante

Tarif : 20€ par famille de 3 personnes (prévoir 5€ pour un participant additionnel), matériel et goûter inclus..

2023-04-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-15 16:00:00. .

30 Rue Gabriel Péri Le Portique

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Family Workshops are intended for all audiences, initiated or not to contemporary art, from 3 years. An adapted visit of the Emmanuelle Lainé exhibition, « Who decides who decides? with a mediator will be offered to participants.

It will be followed by an artistic workshop in connection with the artist’s work, where living objects will be created with the pop-up technique. True transformation of paper, parents and children are invited to sublimate the daily life of the house, the school and the company.

Please bring a dirty outfit

Price: 20? per family of 3 (5? for an additional participant), materials and snacks included.

Los Talleres Familiares están dirigidos a todos los públicos, iniciados o no en el arte contemporáneo, a partir de los 3 años. Una visita adaptada de la exposición de Emmanuelle Lainé, « ¿Quién decide quién decide? con un mediador.

Le seguirá un taller artístico en relación con la obra de la artista, en el que se crearán objetos vivos mediante la técnica del pop-up. Se invita a padres e hijos a transformar la vida cotidiana del hogar, la escuela y la empresa.

Se ruega traer ropa sucia

Precio: 20? por familia de 3 (5? por participante adicional), materiales y aperitivos incluidos.

Die Familien-Workshops richten sich an alle, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen oder nicht, ab 3 Jahren. Ein angepasster Besuch der Ausstellung Emmanuelle Lainé, « Qui décide qui décide? mit einem Mediator wird den Teilnehmern angeboten.

Im Anschluss daran findet ein künstlerischer Workshop statt, der sich auf die Arbeit der Künstlerin bezieht und in dem mithilfe der Pop-up-Technik lebendige Objekte geschaffen werden. Eltern und Kinder sind eingeladen, den Alltag zu Hause, in der Schule und im Unternehmen zu verschönern.

Bitte bringen Sie schmutzige Kleidung mit

Preis: 20? pro Familie mit 3 Personen (5? für einen zusätzlichen Teilnehmer), Material und Snacks inbegriffen.

