Exposition : la Grande guerre en Creuse 30 rue Franklin Roosevelt Guéret, 20 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Bonjour,

Venez découvrir ou re-découvrir l’exposition la Grande guerre en Creuse, réalisée à l’occasion du centenaire de la Première guerre mondiale.

Cette exposition s’articule en trois parties : participer, soutenir et honorer.

Elle met en lumière la vie des creusois durant ce conflit mondial.

Très pédagogique, elle s’adresse à tous les publics intéressés par cette période de l’histoire..

2023-09-20 fin : 2023-11-17 . .

30 rue Franklin Roosevelt Archives Départementales de la Creuse

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hello,

Come and discover or rediscover the Great War in Creuse exhibition, produced to mark the centenary of the First World War.

The exhibition is divided into three parts: participate, support and honor.

It highlights the lives of the people of Creuse during this global conflict.

Highly educational, it is aimed at all those interested in this period of history.

Hola,

Venga a descubrir o redescubrir la exposición La Gran Guerra en Creuse, realizada con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial.

Esta exposición se divide en tres partes: participar, apoyar y honrar.

Destaca la vida de los habitantes de Creuse durante este conflicto mundial.

Muy didáctica, está dirigida a todos los interesados en este periodo de la historia.

Guten Tag!

Kommen Sie und entdecken Sie die Ausstellung La Grande Guerre en Creuse, die anlässlich des hundertsten Jahrestags des Ersten Weltkriegs erstellt wurde, oder entdecken Sie sie wieder.

Diese Ausstellung ist in drei Teile gegliedert: teilnehmen, unterstützen und ehren.

Sie beleuchtet das Leben der Bewohner der Creuse während dieses weltweiten Konflikts.

Sie ist sehr pädagogisch und richtet sich an alle, die sich für diesen Abschnitt der Geschichte interessieren.

