Exposition : la calligraphie et la beauté d’écrire 30 rue Franklin Roosevelt Guéret, 7 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Les archives départementales de la Creuse accueillent dans leur hall une exposition appartenant au service de la lecture publique du département et consacrée à « la calligraphie et la beauté d’écrire ».

Au travers de ces 12 panneaux sont présentés le mystère de la calligraphie, les différents alphabets et les matériaux indispensables pour cet art.

Pour compléter cette présentation, vous pourrez découvrir des originaux et des reproductions de documents d’archives au fil des siècles : du XIIè au XXè siècle et ainsi vous exercez à un autre art : la paléographie c’est-à-dire l’étude des écritures anciennes..

2023-08-07 fin : 2023-09-15 . .

30 rue Franklin Roosevelt Archives Départementales de la Creuse

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Creuse departmental archives are hosting an exhibition in their hall, belonging to the department’s public reading service and dedicated to « calligraphy and the beauty of writing ».

The 12 panels present the mystery of calligraphy, the different alphabets and the materials required for this art.

To complete the presentation, you can discover originals and reproductions of archival documents from the 12th to the 20th century, and learn about another art: paleography, the study of ancient writing.

Los archivos departamentales de Creuse acogen en su sala una exposición dedicada a « la caligrafía y la belleza de la escritura », organizada por el servicio de lectura pública del departamento.

Los 12 paneles presentan el misterio de la caligrafía, los diferentes alfabetos y los materiales necesarios para este arte.

Para completar esta presentación, podrá descubrir originales y reproducciones de documentos de archivo de los siglos XII al XX, y practicar otro arte: la paleografía, el estudio de la escritura antigua.

Das Archiv des Departements Creuse beherbergt in seiner Halle eine Ausstellung des öffentlichen Lesedienstes des Departements zum Thema « Kalligraphie und die Schönheit des Schreibens ».

Auf 12 Tafeln werden das Geheimnis der Kalligraphie, die verschiedenen Alphabete und die für diese Kunst unerlässlichen Materialien vorgestellt.

Um diese Präsentation zu vervollständigen, können Sie Originale und Reproduktionen von Archivdokumenten aus den verschiedenen Jahrhunderten (vom 12. bis zum 20. Jahrhundert) entdecken und sich so in einer anderen Kunst üben: der Paläographie, d. h. dem Studium alter Schriften.

Mise à jour le 2023-08-25 par Creuse Tourisme