Formation pour les bénévoles 30 rue Emile Guillaumin Le Donjon, 14 novembre 2023, Le Donjon.

Le Donjon,Allier

Le Centre Social La Farandole propose une formation à destination des bénévoles sur la comptabilité associative..

2023-11-14 18:30:00 fin : 2023-11-14 20:00:00. .

30 rue Emile Guillaumin Centre Social La Farandole

Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre Social La Farandole is offering a training course for volunteers on associative accounting.

El Centro Social La Farandole ofrece formación para voluntarios en contabilidad asociativa.

Das Centre Social La Farandole bietet eine Schulung für ehrenamtliche Mitarbeiter zum Thema Vereinsbuchhaltung an.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire