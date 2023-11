VEILLÉE CONTÉE : CONTES ET LÉGENDES DE LORRAINE 30 rue du Parc de Lorraine Seicheprey, 17 novembre 2023, Seicheprey.

Seicheprey,Meurthe-et-Moselle

Kévin Goeuriot nous fait l’honneur de revenir au Petit Château pour nous conter, à la lueur des bougies, les merveilleuses légendes de Lorraine !

Nombre de places limitées, réservation fortement conseillée par SMS. Vente de boissons sur place.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 23:59:00. 5 EUR.

30 rue du Parc de Lorraine

Seicheprey 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Kévin Goeuriot honors us with his return to Le Petit Château to tell us, by candlelight, the wonderful legends of Lorraine!

Places are limited, so please reserve by SMS. Drinks available on site.

Kévin Goeuriot nos hace el honor de volver al Petit Château para contarnos, a la luz de las velas, las maravillosas leyendas de Lorena

Las plazas son limitadas, por lo que se ruega reservar con antelación por SMS. Bebidas disponibles in situ.

Kévin Goeuriot gibt uns die Ehre, ins Petit Château zurückzukehren, um uns bei Kerzenschein die wunderbaren Legenden Lothringens zu erzählen!

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung per SMS dringend empfohlen. Getränkeverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-06 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME