La Pie qui dit 30 rue du Moulin Les Eyzies, dimanche 10 mars 2024.

Les Eyzies Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10

La Cie Le Chat Perplexe propose une nouvelle création qui mélange conte traditionnel et théâtre d’objets : « La Pie qui dit ». C’est l’histoire d’Anouchka qui est décidée à traverser la Très Grande Forêt même si ses parents lui disent que c’est impossible…Spectacle à partir de 3 ans.

En Slovaquie, on raconte que celui qui attrape une pie rembobine le fil de sa vie…

Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut traverser la Très Grande Forêt ! Ses parents lui disent que c’est impossible, une vie entière ne suffirait pas…! Juste avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui apprend une drôle de chanson :

Une plume par là, une tête par-ci. Le temps s’envole, attrape la Pie…

Nous retrouvons la Cie Le Chat Perplexe quelques années après Voyage d’un courant d’air pour une nouvelle création qui mélange conte traditionnel et théâtre d’objets.

Porté par la comédienne Lucie Catsu, ce spectacle permettra aux plus petits de profiter d’une petite promenade philosophique sur l’essence (les sens) de la vie…

A partir de 3 ans.

Avec le soutien de l’OARA, office artistique de la Région Nouvelle Aquitaine et en partenariat avec le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire.

.

30 rue du Moulin Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère