Conférence/Dédicaces – Les couleurs du Périgord en 1916 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 12 décembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

C’est un portrait inédit du Périgord de 1916 que les deux conférenciers nous feront découvrir : Anne-Marie Cocula-Vaillières et Romain Bondonneau. Réservation conseillée.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It’s a portrait of the Périgord of 1916 that the two lecturers will take us through: Anne-Marie Cocula-Vaillières and Romain Bondonneau. Reservations recommended

Los dos ponentes nos harán viajar a través de un retrato inédito del Périgord de 1916: Anne-Marie Cocula-Vaillières y Romain Bondonneau. Se recomienda reservar

Es ist ein unveröffentlichtes Porträt des Périgord im Jahr 1916, das uns die beiden Vortragenden zeigen werden: Anne-Marie Cocula-Vaillières und Romain Bondonneau. Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère