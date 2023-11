Atlas de la Biodiversité 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 10 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Réunion publique d’information sur les deux ans de projet de l’Atlas de la Biodiversité et les résultats d’inventaire faune & flore..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

30 Rue du Moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Public information meeting on the two-year Biodiversity Atlas project and the results of the fauna & flora inventory.

Reunión pública de información sobre el proyecto de Atlas de la Biodiversidad, de dos años de duración, y los resultados del inventario de fauna y flora.

Öffentliche Informationsveranstaltung über das zweijährige Projekt des Atlas der biologischen Vielfalt und die Ergebnisse der Bestandsaufnahme von Fauna & Flora.

