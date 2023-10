Le loup gris et sa forêt jolie – conte 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 2 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Il était une fois sur la couverture d’un album de la bibliothèque, un grand loup aux poils gris et aux longues dents pointues. Il s’appelait Loup gris de la forêt noire. Tendez l’oreille, je vais vous raconter un conte sur cette forêt jolie. Réserver. 3/8 ans..

2023-11-02 fin : 2023-11-03 16:45:00. EUR.

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Once upon a time, on the cover of a library album, there was a big wolf with gray fur and long, sharp teeth. His name was Grey Wolf of the Black Forest. Listen carefully, and I’ll tell you a tale about this beautiful forest. Book now. ages 3/8.

Érase una vez, en la portada de un álbum de biblioteca, un gran lobo de pelaje gris y dientes largos y afilados. Se llamaba Lobo Gris del Bosque Negro. Escucha con atención, voy a contarte una historia sobre este hermoso bosque. Reserva ahora. edades 3/8.

Es war einmal auf dem Einband eines Albums in der Bibliothek ein großer Wolf mit grauem Fell und langen, spitzen Zähnen. Er hieß Grauer Wolf vom Schwarzwald. Spitzt die Ohren, ich werde euch ein Märchen über diesen hübschen Wald erzählen. Buchen. 3/8 Jahre.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère