Conte – Les enfants de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 2 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Un joli conte pour sensibiliser les petits aux modes de vie des Hommes de la Préhistoire et pour comprendre comment vivaient les enfants il y a 27000 ans… Sur réservation. 5/8 ans.

2023-11-02 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A lovely tale to introduce children to the lifestyles of prehistoric man and to understand how children lived 27,000 years ago… By reservation only. ages 5/8

Un cuento encantador para introducir a los más pequeños en el estilo de vida del hombre prehistórico y ayudarles a comprender cómo vivían los niños hace 27.000 años… Reserva obligatoria. edades 5/8 años

Eine schöne Geschichte, um die Kleinen für die Lebensweise der Menschen in der Vorgeschichte zu sensibilisieren und zu verstehen, wie Kinder vor 27.000 Jahren lebten… Nur mit Reservierung. 5/8 Jahre

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère