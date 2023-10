Activité manuelle « Mon mobil de l’expo » 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 2 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Les enfants découvriront l’exposition en stimulant leurs sens et s’en inspireront pour réaliser une activité manuelle. Ils repartiront avec ce qu’ils auront fabriqué. Réserver. 6/8 ans.

2023-11-02 fin : 2023-11-03 15:00:00. EUR.

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Children will discover the exhibition by stimulating their senses, and use it as inspiration for a handicraft activity. They?ll leave with what they?ve made. Book now. ages 6/8

Los niños pueden descubrir la exposición estimulando sus sentidos, y luego utilizarla como inspiración para una actividad de manualidades. Se irán a casa con lo que hayan hecho. Reserva con antelación. 6/8 años

Die Kinder entdecken die Ausstellung, indem sie ihre Sinne anregen und sich von ihr zu einer handwerklichen Aktivität inspirieren lassen. Am Ende nehmen sie das, was sie hergestellt haben, mit nach Hause. Bitte reservieren Sie. 6/8 Jahre

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère