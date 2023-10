Exposition – Visages & Paysages 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 20 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Les paysages et les villages de la vallée photographiés en 1916 semblent hors du temps. Ils ont pourtant bien changé en plus d’un siècle… Vernissage le 20/10 à 18h30. Romain Bondonneau, présentera et dédicacera « Les couleurs du Périgord en 1916 »..

2023-10-20 fin : 2024-03-31 17:00:00. EUR.

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The landscapes and villages of the valley photographed in 1916 seem timeless. Yet they have changed dramatically in over a century… Opening on 10/20 at 6:30pm. Romain Bondonneau, will present and sign « Les couleurs du Périgord en 1916 ».

Los paisajes y pueblos del valle fotografiados en 1916 parecen intemporales. Sin embargo, han cambiado radicalmente en más de un siglo… Inauguración el 20/10 a las 18.30 h. Romain Bondonneau presentará y firmará « Les couleurs du Périgord en 1916 ».

Die Landschaften und Dörfer des Tals, die 1916 fotografiert wurden, scheinen aus der Zeit gefallen zu sein. Dennoch haben sie sich in mehr als einem Jahrhundert stark verändert… Vernissage am 20.10. um 18:30 Uhr. Romain Bondonneau, wird « Les couleurs du Périgord en 1916 » vorstellen und signieren.

