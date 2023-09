Viste / Rencontre art-science 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 8 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Conversation entre Nathalie Joffre et Jean-Michel Geneste à l’occasion de la clôture de l’exposition Tracing papers et de la Fête de la science. Réservation conseillée..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conversation between Nathalie Joffre and Jean-Michel Geneste on the occasion of the closing of the Tracing papers exhibition and the Fête de la science. Reservations recommended.

Conversación entre Nathalie Joffre y Jean-Michel Geneste con motivo de la clausura de la exposición Tracing papers y la Fête de la science. Se recomienda reservar.

Gespräch zwischen Nathalie Joffre und Jean-Michel Geneste anlässlich des Abschlusses der Ausstellung Tracing papers und der Fête de la science. Reservierung wird empfohlen.

