Journées du patrimoine: Pôle d’inerprétation de la préhistoire:La grotte des Eyzies, ou grotte Richard, et la découverte de la Préhistoire en vallée Vézère. 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 15 septembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

La petite grotte des Eyzies, aussi appelée grotte Richard, s’ouvre au-dessus du village, en rive droite de la Beune. Elle a marqué un rôle déterminant dans l’histoire de la Préhistoire. Fouillée dès 1863 par É. Lartet et H. Christy, c’ est le site par lequel tout a commencé . Réservation conseillée.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 19:30:00. .

30 Rue du Moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The small cave at Les Eyzies, also known as Grotte Richard, opens above the village on the right bank of the Beune. It has played a decisive role in the history of prehistory. Excavated as early as 1863 by É. Lartet and H. Christy, this is the site where it all began…. Booking recommended

La pequeña cueva de Les Eyzies, también conocida como Grotte Richard, se abre sobre el pueblo, en la orilla derecha del río Beune. Ha desempeñado un papel decisivo en la historia de la prehistoria. Excavada en 1863 por É. Lartet y H. Christy, es el lugar donde empezó todo… Se recomienda reservar

Die kleine Höhle von Les Eyzies, auch Grotte Richard genannt, liegt oberhalb des Dorfes am rechten Ufer des Flusses Beune. Sie spielte eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Vorgeschichte. Sie wurde 1863 von É. Lartet und H. Christy ausgegraben und ist der Ort, an dem alles begann… Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère