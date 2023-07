Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E 30 rue du moulin Les Eyzies, 12 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Conférence de Mathieu BOSQ : Les paléoenvironnements de la vallée de la Vézère et du Bassin aquitain au temps du Dernier Maximum Glaciaire. Réservation obligatoire.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

30 rue du moulin Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Mathieu BOSQ: Paleoenvironments of the Vézère valley and the Aquitaine Basin at the time of the Last Glacial Maximum. Reservations required

Conferencia de Mathieu BOSQ: Los paleoambientes del valle del Vézère y de la cuenca de Aquitania en la época del Último Máximo Glacial. Reserva obligatoria

Vortrag von Mathieu BOSQ: Die Paläoumwelt des Vézère-Tals und des Aquitanischen Beckens zur Zeit des letzten Glazialmaximums. Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère