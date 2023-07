Découvrir la préhistoire, avec l’association S.E.R.P.E 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 7 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Le matin de 9h30 à 12h : cours. L’après-midi de 14h30 à 17h : vidéos, sorties, découvertes..

2023-08-07 fin : 2023-08-12 17:00:00. .

30 Rue du Moulin Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Morning, 9:30am to 12pm: classes. Afternoons from 2.30pm to 5pm: videos, outings, discoveries.

Mañanas de 9.30 a 12 h: clases. Tardes de 14:30 a 17:00: vídeos, salidas, descubrimientos.

Vormittags von 9:30 bis 12:00 Uhr: Unterricht. Nachmittags von 14:30 bis 17:00 Uhr: Videos, Ausflüge, Entdeckungen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère