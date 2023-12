Exposition – Paysages Vézère, une expérience 30 Rue du Moulin Les Eyzies, 7 juin 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-07

fin : 2025-01-05

Pour sa nouvelle exposition-expérience, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire vous propose une immersion dans le Grand Site de France Vallée de la Vézère. Conçue telle une balade pour tous les publics à la découverte de ce territoire d’exception, l’exposition vous invite à explorer la diversité des milieux et des paysages qui portent les traces de la présence humaine depuis plus de 400 000 ans.

À la fois immersif, expérientiel et évolutif, le parcours de visite combine plusieurs approches : une approche sensorielle, à la découverte des milieux emblématiques, cœurs de villages, rivière, forêts, falaises…et une approche didactique et participative.

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère