Figeac,Lot

Guide de pêche diplômé du BPJEPS, diplômé de canöe-kayak, je vous invite à venir découvrir une des plus belles régions de France avec moi. Appréciez toutes les richesses des rivières du Lot, dans un cadre intact au coeur d’une nature généreuse. De la truite au silure, de la pêche au toc à la pêche aux carnassiers en bateau, je vous propose un séjour aussi convivial qu’authentique!.

Fishing guide graduated from the BPJEPS, graduate of canöe-kayak, I invite you to come and discover one of the most beautiful regions of France with me. Appreciate all the richness of the rivers of the Lot, in an unspoilt setting in the heart of a generous nature. From trout to catfish, from fishing with a boat to fishing for predators, I offer you a stay as friendly as it is authentic!

Pesca de la trucha con cebo natural y pesca de carnívoros en barco en los lagos de barrera del Lot y del Cantal.

Cursillos posibles para un día o varios días.

Als Angelführer mit BPJEPS-Diplom und Kanu-Kajak-Diplom lade ich Sie dazu ein, mit mir eine der schönsten Regionen Frankreichs zu entdecken. Genießen Sie alle Reichtümer der Flüsse des Lot, in einem intakten Rahmen im Herzen einer großzügigen Natur. Von Forellen bis zu Welsen, vom Tockangeln bis zum Angeln auf Raubfische vom Boot aus – ich biete Ihnen einen geselligen und authentischen Aufenthalt!

