Grande soirée « Halloween » 30 rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer, 31 octobre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Petits et grands, venez tous déguisés à la tombée de la nuit. Animations, stands, concours de

costumes, de citrouilles, de gâteaux.

Avec la participation de l’association Hip Hop et d’autres associations Lionnaises.

Afin de prolonger la soirée, projection d’un film surprise pour petits et grands au Cinéma Trianon, à 20h30..

2023-10-31 23:00:00 fin : 2023-10-31 . .

30 rue du Général Gallieni Parc de la mairie de Lion sur mer

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Young and old, come dressed up at dusk. Entertainment, stalls, costume

costumes, pumpkins and cakes.

With the participation of the Hip Hop association and other Lionnais associations.

To extend the evening, a surprise film for young and old will be shown at the Cinéma Trianon, at 8.30pm.

Jóvenes y mayores, vengan disfrazados al anochecer. Entretenimiento, puestos, disfraces

disfraces, calabazas y pasteles.

Con la participación de la asociación Hip Hop y otras asociaciones de Lionnais.

Para prolongar la velada, se proyectará una película sorpresa para todas las edades en el Cinéma Trianon, a las 20.30 h.

Ob Groß oder Klein, kommen Sie bei Einbruch der Dunkelheit alle verkleidet. Animationen, Stände, Wettbewerbe für

kostümen, Kürbissen und Kuchen.

Mit der Teilnahme des Vereins Hip Hop und anderer Vereine aus Lionnaises.

Um den Abend zu verlängern, wird um 20:30 Uhr im Kino Trianon ein Überraschungsfilm für Groß und Klein gezeigt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité