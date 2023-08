Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer 30 rue du Général Galliéni Lion-sur-Mer, 16 septembre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Découverte des décors de la Villa construite en 1814 puis rénovée et embellie par l’architecte Léon Florentin Marcotte et son épouse Cécile Etienne à la fin du XIXe siècle.

Toiles peintes, boiseries, cheminée-horloge….

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 16:00:00. .

30 rue du Général Galliéni Mairie

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Discover the decor of the Villa, built in 1814 and renovated and embellished by architect Léon Florentin Marcotte and his wife Cécile Etienne in the late 19th century.

Painted canvases, wood panelling, fireplace and clock…

Descubra la decoración de la Villa construida en 1814 y renovada y embellecida por el arquitecto Léon Florentin Marcotte y su esposa Cécile Etienne a finales del siglo XIX.

Lienzos pintados, paneles de madera, chimenea y reloj…

Entdecken Sie die Dekoration der Villa, die 1814 erbaut und dann vom Architekten Léon Florentin Marcotte und seiner Frau Cécile Etienne Ende des 19. Jahrhunderts renoviert und verschönert wurde.

Bemalte Leinwand, Holzvertäfelung, Kaminuhr…

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité