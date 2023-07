Atelier de cuisine COOK & GO 30 rue du Commerce Tours, 3 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Venez apprendre à cuisiner en toute simplicité avec le Chef, de bons petits plats à déguster sur place ou à emporter. Le Chef partagera avec vous sa passion de la cuisine, ses techniques dans une ambiance conviviale..

Mercredi 10:00:00 fin : . 45 EUR.

30 rue du Commerce

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Learn to cook the easy way with the chef and make tasty dishes to eat in or take away. The chef will share his passion for cooking and techniques in a social setting. New: learn how to make real Tours nougat.

Ven y aprende a cocinar con el Chef de forma sencilla, con buenos platos para comer en casa o para llevar. El chef compartirá con usted su pasión por la cocina y sus técnicas en un ambiente agradable.

Kommen Sie und lernen Sie mit dem Chefkoch auf einfache Weise zu kochen. Es werden leckere kleine Gerichte zubereitet, die Sie vor Ort genießen oder mitnehmen können. Der Chefkoch wird seine Leidenschaft für das Kochen und seine Techniken in einer freundlichen Atmosphäre mit Ihnen teilen.

